Fabio Capello , ex allenatore rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' prima del derby Inter-Milan , finale della Supercoppa Italiana 2025 che si svolgerà alle 20:00 ora italiana all'Al-Awwal Park di Riyadh ( Arabia Saudita ). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"Ho visto cose nuove nel riscaldamento del Milan che non vedevo da tanto tempo. Un ripasso del riscaldamento. Il Milan del secondo tempo più è piaciuto. Aiuti e movimenti. Sarà una partita difficile perché l'Inter gioca a memoria. Sarà molto difficile. Per Conceicao sarà difficile entrare nella testa dei giocatori. Il ripasso fatto nel riscaldamento è voluto per essere concentrati e fare quello che chiede. Subentrare è molto difficile. Il Derby è sempre importante ed è una gara che lascia sorprese. Io ne ho fatte di queste finale, anche vinte. Devo dire che è sempre bello fare una finale".