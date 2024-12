Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato, su 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, dei problemi che, in questo periodo, affliggono il Diavolo di Paulo Fonseca. 'Don Fabio', nello specifico, è partito - nella sua analisi - dall'articolo pubblicato stamattina sulla 'rosea' in merito il calciomercato estivo sbagliato da parte del club rossonero. "Prima facciamoci due domande - ha scritto Capello -: chi ha preso le decisioni? E soprattutto, le scelte sono state fatte in accordo con Paulo Fonseca, l’allenatore?". Per l'ex tecnico, l'impressione è che "su certi acquisti, ma anche su alcune cessioni, non siano state fatte valutazioni calcistiche ponderate e men che meno siano state ascoltate le esigenze del portoghese". PROSSIMA SCHEDA