Come riferito dal Corriere della Sera, con ogni apparizione in campo che fa, riscrive record su record: è diventato il più giovane debuttante della Serie A e ora il più giovane italiano a esordire in Champions League. Tornato alla vita quotidiana, Francesco vive con i genitori nel quartiere della Comasina a Milano. La sua famiglia lo sostiene in modo semplice ed affettuoso, evitando i riflettori e mantenendo sempre ben saldi i piedi per terra.