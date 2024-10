Sabato 26 ottobre , alle ore 18:00 , si disputerà allo stadio 'Dall'Ara' la sfida Bologna-Milan , partita della 9^ giornata della Serie A 2024-2025 . L'allenatore dei rossoneri, Paulo Fonseca, dovrebbe recuperare il capitano Davide Calabria . Partirebbe, nel caso, dalla panchina per poi giocare qualche minuto a gara in corso.

Bologna-Milan senza Abraham

Difficile, invece, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il recupero di Tammy Abraham per Bologna-Milan. Ieri l’attaccante inglese, classe 1997, è stato al centro sportivo rossonero di Milanello per curarsi alla spalla infortunata. Sta meglio ma verranno fatte valutazioni anche in vista delle prossime partite.