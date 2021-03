Milan, Calhanoglu recuperato nel momento giusto | Serie A News

Il Milan, a Firenze, ha ritrovato il miglior Hakan Calhanoglu. Adesso il turco non può far altro che migliorare in vista del rush finale

Daniele Triolo

Il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Hakan Calhanoglu, fantasista turco del Milan. Non soltanto per le sue dichiarazioni di ieri sulla sua volontà, un giorno, di vestire la maglia del Galatasaray. Ma anche e soprattutto perché, a Firenze, in occasione del successo per 2-3 contro i viola, il Diavolo ha ritrovato il vero Hakan.

Al 'Franchi' si è rivisto, finalmente, il Calhanoglu in grado di fare la differenza. Il suo colpo da biliardo, al 73', è valso la vittoria ai rossoneri ed il ritorno al gol, per il numero 10 del Milan. Una rete arrivata tre mesi dopo quella che aveva segnato, sempre in una sfida vinta per 3-2 dalla squadra di Stefano Pioli, ma stavolta a 'San Siro' contro la Lazio.

Nel mezzo, Calhanoglu ha saltato tante gare del Milan per via della positività (sintomatica) al CoVid: era assente, per questo motivo, contro l'Atalanta e nel derby di Coppa Italia contro l'Inter. Quindi, guarito dal coronavirus, per lui è sopraggiunto un problema muscolare che lo ha costretto ad uscire anzitempo dalla partita contro la Roma e che gli ha fatto saltare anche l'andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Manchester United.

Insomma, ha evidenziato il quotidiano torinese, due stop che non gli hanno consentito di ritrovare né la forma migliore né un adeguato ritmo partita. L'anno scorso, in Serie A, a questo della punto della stagione aveva realizzato 9 gol e fornito 9 assist: quest'anno, rimasto invariato il numero dei suggerimento vincenti, si è drasticamente abbassato quello delle reti segnate (2). Ci si aspetta, ora, che il turco riprenda vigore e che torni a diventare un fattore per i rossoneri.

In fin dei conti, insieme a Gigio Donnarumma, Simon Kjær, Franck Kessié e Zlatan Ibrahimović, Calhanoglu è uno dei leader carismatici nello spogliatoio del Milan. Ed anche da lui, ora, ci si aspettano grandi cose in questo rush finale di stagione. Una migliore condizione atletica e un ritrovato entusiasmo non potranno far altro che giovargli.