Milan, Caldara resta: potrebbe rientrare nella lista Champions League

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, è riuscito a vendere e anche tanto. Sono 19 i giocatori che hanno lasciato Milanello in estate. Un giocatore rimasto in rossonero è Mattia Caldara. Come scritto dall'edizione odierna di Tuttosport il difensore non ha trovato una collocazione durante questa sessione estiva dei trasferimenti e, di conseguenza, sarà a disposizione di Pioli. Entro domani sera dovrà essere consegnata la lista per la fase a gironi della Champions League e negli slot per gli italiani potrebbe rientrarci, come quarto, proprio Mattia Caldara visto che gli altri tre posti sono prenotati da Sportiello, Mirante e Florenzi mentre Calabria e Pobega occuperanno quelli dei giocatori formati nel club. Dunque, per Caldara, si palesa la chance di poter far parte dei 23 che prenderanno parte alla fase a gironi contro Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund e Newcastle mentre dovrebbe rimanere fuori dalla lista Marco Pellegrino. LEGGI ANCHE: Milan, ecco il nuovo Rafa Leao. Più libero e micidiale