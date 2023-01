Milan, Adli sempre più ai margini: il Torino grande occasione

Il Milan , come più volte ripetuto, non è riuscito fino ad ora, a ricevere dei minuti e dei risultati importanti dagli acquisti estivi nel calciomercato. Ne parla oggi l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il focus è anche su Yacine Adli .

Yacine Adli, si legge, a oggi è un giocatore ai margini del progetto di Pioli. Una riserva: una sola partita da titolare, in trasferta contro il Verona il 16 ottobre, che resta l'ultima sua presenza in Serie A. Pioli evidentemente non lo considera pronto e l'ultima uscita contro il Psv, a Eindhoven nell'amichevole del 30 dicembre, conferma: Adli, schierato a sinistra, è stato tra i peggiori. Ha cominciato da candidato trequartista ma in quella posizione gioca Diaz, entra De Ketelaere, si ritaglia minuti Pobega. Secondo la rosea, giocherà domani col Toro, in mezzo o a sinistra.