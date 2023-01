Una società in crescita, il Milan vince anche fuori dal campo: i numeri

Come riportato da Football Banchmark il Milan ha ottenuto 269milioni di ricavi operativi totali, facendo registrare un incremento pari al 16%

Il Milan è cresciuto moltissimo nelle ultime stagioni vincendo lo Scudetto e qualificandosi agli ottavi di Champions League. La crescita, però, è avvenuta anche fuori dal campo. Come riportato da Football Banchmark il Milan ha ottenuto 269milioni di ricavi operativi totali, facendo registrare un incremento pari al 16%.

Il valore della rosa

Il valore della rosa del Milan, al 1° gennaio 2023, è pari a 693 milioni di euro. Questo grazie alla crescita di giovani come Leao, Kalulu e Tonali. Questi hanno duplicato il lovo valore solamente nella scorsa stagione. Ora per RedBird e Cardinale, l'obiettivo di crescere ancora e non fermare la propria corsa. "Vale Endrick. E con la giusta offerta ...": il Milan fiuta il colpo di mercato >>>