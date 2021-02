Milan, Calabria no limits: esalta i rossoneri e punta gli Europei | News

Milan, è un Calabria sontuoso negli ultimi tempi

La crescita di Davide Calabria, terzino destro del Milan, secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, sembra non conoscere più limiti. Il calciatore, classe 1996, è diventato titolare inamovibile nel suo ruolo, ormai da più di un anno e, a suon di prestazioni convincenti, sta finalmente dimostrando tutto il suo valore.

Non è stata una storia facile quella di Calabria con il Milan. Già in passato il ragazzo ha dovuto affrontare momenti difficili, salvo poi riprendersi e rilanciarsi in grande stile. Di recente, sistemate alcune situazioni extra-campo, Calabria ha iniziato la sua scalata alla maglia da titolare del suo Milan.

Dapprima ha ‘fatto fuori’, in senso sportivo, l’amico Andrea Conti, facendosi trovare pronto, l’anno scorso, dopo l’infortunio di quest’ultimo. Quindi, in quest’annata, ha mantenuto il posto in squadra con prove una più bella dell’altra. Il binario di destra, con Alexis Saelemaekers, ha spiegato il quotidiano torinese, lo esalta. Questo perché si tratta di due giocatori ‘di corsa’ che amano lavorare di catena e non in maniera singola.

Con l’addio di Jesús Suso, un anno fa, di fatto Calabria può giocare nel modo in cui più gli piace ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Ma non soltanto. Perché, quando il Milan ha attraversato momenti di emergenza nera, si è anche fatto valere a centrocampo, al fianco di Franck Kessié, cambiando ruolo come se nulla fosse. Ha anche segnato, giocando lì, un gran gol a ‘San Siro‘ contro la Juventus.

Durante le ultime convocazioni nella Nazionale Italiana, il Commissario Tecnico Roberto Mancini lo aveva chiamato. E Calabria aveva potuto collezionare i suoi primi minuti in maglia azzurra, dopo aver giocato 19 gare con la Nazionale Under 21, di cui è stato anche capitano. Mancini, sabato scorso, era presente in tribuna per Bologna-Milan e lo avrà certamente osservato. Calabria, insieme a Giovanni Di Lorenzo (Napoli) ed Alessandro Florenzi (PSG), si gioca un posto per i Campionati Europei del prossimo giugno.

Ad oggi, va ammesso, Calabria è il miglior terzino del campionato di Serie A e, con 137 presenze nel Milan nonostante l'età ancora giovane, vanta anche una bella esperienza tra i professionisti. Peculiarità, questa, che agli Europei potrebbe tornare molto comoda per l'Italia …