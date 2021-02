TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 1° febbraio 2021

Tuttosport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, lunedì 1° febbraio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola, in prima pagina, apre con il confronto tra Lautaro Martínez e Federico Chiesa, attaccanti di Inter e Juventus. Potrebbero essere loro, domani sera a ‘San Siro‘, i protagonisti della semifinale di andata di Coppa Italia. In alto, sotto la testata, il protagonista è Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, le cui dichiarazioni al vetriolo contro il suo Presidente, Aurelio De Laurentiis, hanno fatto il giro dei media. Rapporto ai minimi termini, ormai, tra Rino e ADL.

Lo Spezia sta per cambiare proprietario: la squadra ligure verrà rilevata dal gruppo Dell, colosso dell’informatica. Intanto, in casa Torino, il calciomercato si concluderà con l’acquisto di Rolando Mandragora e Daniele Rugani dopo l’arrivo di Antonio Sanabria. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>