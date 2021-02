Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (01/02/2021)

‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, in prima pagina, dedica ampio spazio al Milan di Stefano Pioli, capolista del campionato di Serie A. Si approfondisce sul perché i rossoneri possono arrivare a vincere lo Scudetto e, prossimamente, a tornare grandi anche in Europa. Quindi, si parla dello sfogo di Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, contro il suo Presidente, Aurelio De Laurentiis, ‘reo’ di aver contattato altri allenatori negli ultimi giorni. L’ex rossonero non si sente più a suo agio sotto il Vesuvio. Infine, si introduce Inter-Juventus, semifinale di andata di Coppa Italia, in programma domani sera a ‘San Siro‘ e si conclude con gli ultimi botti del Torino sul mercato: Antonio Sanabria e Rolando Mandragora.

