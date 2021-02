Milan, che giocatore è diventato Kessié!

Franck Kessié, classe 1996, centrocampista ivoriano del Milan, è un elemento imprescindibile per la formazione di Stefano Pioli. L’ex Atalanta, infatti, in campo fa davvero di tutto per il Diavolo. L’analisi della sua partita al ‘Dall’Ara‘ contro il Bologna nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘.