Milan, Condò: “Abraham non ha il gol”. E lo paragona a una canzone

Milan-Cagliari 1-1 , primo stop sulla panchina rossonera per Sergio Conceicao . Dopo la vittoria della Supercoppa italiana , l'allenatore portoghese non riesce a confermarsi alla prima in Serie A e alla prima a San Siro. Una partita difficile, con il Diavolo che non ha brillato, ma che, nel secondo tempo, ha sbagliato tre occasioni da gol solari. Tante le reazioni dopo la fine della gara. Paolo Condò , giornalista, ha parlato della gara a Sky Sport, concentrandosi su Tammy Abraham . Ecco il suo parere.

Milan, Condò: "Abraham? Gioca bene, ma non segna"

"Abraham non ha gol. Oggi ha avuto due occasioni, quella dove è andato di petto e quell'altra macroscopica in fuga dove si è fatto ipnotizzare da Caprile. Ma Abraham, a parte il primo anno alla Roma dove è stato piuttosto prolifico, il suo identikit è di uno che gioca bene ma non segna. È una caratteristica che sto ritrovando nel campionato italiano in diverse squadre. Ho in mente la canzone di Massimo Ranieri, Perdere l'amore. Qui è Perdere il gol".