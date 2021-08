Milan-Cagliari 4-1: “Giroud è una benedizione: sfatato tabù della 9”

Olivier Giroud protagonista assoluto in occasione di Milan-Cagliari 4-1 di ieri sera a 'San Siro'. Doppietta e tantissime giocate di qualità

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento ad Olivier Giroud, eroe di Milan-Cagliari 4-1 di ieri sera a 'San Siro'. Il centravanti francese, giunto in estate dal Chelsea, ha infatti già lanciato un messaggio a tutti i cannonieri del campionato di Serie A. Compreso, naturalmente, il compagno di squadra Zlatan Ibrahimovic: lui c'è ed è pronto a rubare la scena a tutti.

Il Milan di Stefano Pioli, contro il Cagliari, ha offerto una prestazione di qualità, maturità e senso di squadra. Impreziosita dalla presenza e dal gioco di un numero 9 come Giroud da Scudetto. Il classe 1986, infatti, è un attaccante in grado di aprire spazi per i compagni, di riempire l'area quando manca Ibra. E, come si è visto contro i sardi, anche di segnare.

Chi conosce la storia recente del Milan, ha incalzato la 'rosea', sa bene che, da quando si è ritirato Filippo Inzaghi, chiunque abbia indossato il numero 9, in rossonero, ha fatto male. Giroud, invece, non soltanto ha bagnato il suo debutto in campionato a 'San Siro' con due reti (non accadeva dal 2013, all'epoca ci era riuscito Mario Balotelli), ma ha persino fatto meglio di SuperPippo.

Il quale, nel settembre 2001, quando debuttò in casa in un Milan-Fiorentina 5-2, ne fece soltanto una. Giroud, in Milan-Cagliari, ha prima fatto esplodere di gioia i sostenitori rossoneri con un sinistro a giro sul palo più lontano, imbeccato dall'assist di Brahim Díaz. Quindi, ha trasformato con sicurezza il calcio di rigore concesso dall'arbitro Marco Serra di Torino per un fallo di mano di Kevin Strooman sul tiro dello stesso Brahim. Manca un'esultanza sotto la Curva Sud (ha segnato dalla parte opposta), ma quella arriverà sicuramente.

Ed ora, con il recupero di Ibrahimovic, Pioli non avrà che l'imbarazzo della scelta con due centravanti di così elevata caratura tecnica. Durante la sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali l'allenatore avrà modo di provarli in coppia in allenamento a Milanello. Giroud, infatti, non è stato convocato dalla Francia e, pertanto, potrà condividere le sessioni con Zlatan.