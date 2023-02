Milan, si decide per Brahim. Rivelazione Thiaw. Nuovo stadio a Sesto?

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, giovedì 16 febbraio 2023. Si è parlato molto di calciomercato, ma anche analizzato il momento del Milan, in campo e fuori. Una delle questioni principali, che sta tenendo banco in questi giorni, poi, riguarda la realizzazione del nuovo stadio. Si farà? E se sì, dove? Vediamo insieme, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.