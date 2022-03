Milan, per Brahim Díaz continui esami fino a fine stagione: il punto

Brahim Díaz, giovane attaccante del Milan, era partito benissimo quest'anno salvo poi afflosciarsi. Urge un'immediata ripresa per l'andaluso

Daniele Triolo

Non soltanto Ante Rebic tra i temi di casa Milan trattati da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, ma anche Brahim Díaz. Così come l'attaccante croato, infatti, anche l'andaluso, in questa stagione, non è riuscito a conquistarsi un posto da titolare nell'undici base di mister Stefano Pioli.

E dire che Brahim Díaz era partito benissimo in questa sua seconda stagione con il Milan: 3 gol e 3 assist. Poi, però, dopo il gol-vittoria in Spezia-Milan 1-2 dello scorso 25 settembre 2021, si è eclissato. A differenza di Rebic, lui potrebbe avere un'altra annata per convincere tutti delle sue qualità.

Il suo prestito dal Real Madrid, infatti, terminerà il 30 giugno 2023 e in quella data il Diavolo potrà decidere se riscattare o meno il nativo di Málaga. Spetterà a lui, però, nel frattempo convincere tutti in Via Aldo Rossi della bontà della sua permanenza in rossonero. Magari finendo questa stagione esattamente come aveva finito quella scorsa, con gol e assist in quantità.

Per Pioli non è più l'unico numero 10 rossonero: spesso, in quella posizione di campo, ha utilizzato altri uomini, in particolare Franck Kessié. Spetterà a lui, quindi, riconquistare un posto in squadra. Sfruttando, perché no, la mancata convocazione in Nazionale che permette a Brahim Díaz di allenarsi regolarmente a Milanello. Attacco, Maldini torna su un vecchio pallino: le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI