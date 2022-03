Milan, Rebic alla ricerca di un posto da titolare e di gol da Scudetto

Ante Rebic, attaccante del Milan, vive una stagione sfortunata, tra infortuni e scelte tecniche. Ora si candida per tornare protagonista

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Ante Rebic , attaccante del Milan , che sta vivendo una stagione tutt'altro che fortunata in maglia rossonera. Il bomber del Diavolo del post-lockdown ( 11 gol nel 2020 ), infatti, si è ritrovato chiuso, nel suo ruolo di esterno sinistro d'attacco del 4-2-3-1 di mister Stefano Pioli , dall'esplosione di Rafael Leão .

Sulle 18 presenze, infatti, totalizzate finora in Serie A, soltanto in 6 occasioni l'attaccante croato, classe 1993, è partito titolare. Non avendo continuità, di conseguenza, Rebic ha perso il feeling con la porta avversaria: ha segnato soltanto 2 gol, in Juventus-Milan 1-1 e Salernitana-Milan 2-2, oltre al centro ad 'Anfield' in Champions League contro il Liverpool.