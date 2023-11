Milan-Borussia Dortmund: domani in Champions League servirà più cuore

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Milan-Borussia Dortmund , partita della 5^ giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024 in programma domani sera alle ore 21:00 a 'San Siro'. Il Milan di Stefano Pioli , infatti, si trova al primo, vero bivio della stagione: è condannato a vincere per non dire addio agli ottavi di finale di Champions.

Milan-Borussia Dortmund, appuntamento da non fallire

Questa gara, però, arriva in un periodo non propriamente florido per il Diavolo, reduce da un mese piuttosto brutto in campionato, con 2 pareggi per 2-2 subiti in doppia rimonta e 2 sconfitte interne per 0-1. Il sussulto, però, è arrivato sabato sera, a 'San Siro', contro la Fiorentina: tre punti arrivati grazie al calcio di rigore di Theo Hernández che hanno riportato un po' il sereno a Milanello.