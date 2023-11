Champions League, crollo Milan: Pioli ora rischia. Giorni incandescenti

Speranze ridotte al lumicino. Per il quotidiano torinese "l'incubo di passare dalla semifinale di una stagione fa ad una clamorosa eliminazione ai gironi non può che rendere incandescenti i prossimi giorni per Pioli". Ma la panchina del tecnico rossonero è davvero a rischio? Di certo, ieri sera qualsiasi rossonero, dal proprietario all'ultimo tifoso, si aspettava una serata ben diversa ...