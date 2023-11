Milan-BVB 1-3, Pioli: “Serata deludente, gli infortuni mi preoccupano”

Milan-Borussia Dortmund 1-3, così Pioli nel post-partita di 'San Siro'

«È stata una serata deludente, avevamo una grande opportunità e ci pesa non averla sfruttata», ha detto Pioli dopo Milan-BVB 1-3. «Abbiamo perso una partita che non siamo riusciti a indirizzare, non abbiamo portato l’inerzia del match dalla nostra parte quando avremmo potuto. Il Milan ha fatto la gara giusta fino all'1-2, ma a certi livelli devi sfruttare le situazioni … Abbiamo sbagliato un contropiede in tre contro uno. Dopo aver pareggiato avremmo potuto passare avanti, ma non siamo stati bravi come il Borussia a sfruttare le occasioni».