Milan, boom del marchio rossonero: club più in crescita

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, parla anche del boom del marchio Milan nel Mondo e in Europa

La nuova ricerca di Brand Finance, come riportato da La Gazzetta dello Sport, che ogni anno sforna la classifica dei 50 marchi calcistici che valgono di più. Nel ranking per la prima volta nella storia guidato dal Manchester City, a quota 1,5 miliardi (sorpassato il Real Madrid), sono italiane le società che registrano il tasso di crescita più alto: il Milan (+33%), 15° a quota 358 milioni , e il Napoli (+31%), 18° a quota 240. Ma vedono incrementare il proprio valore anche l’Inter (+3%), 14° a 509 milioni, la Roma (+13%), 21° a 204 e la Lazio, che entra nella top 50 al 45° posto (112 milioni), mentre la Juventus perde il 10% rimanendo comunque undicesima e prima italiana, con 631 milioni.

Per il secondo anno di fila, continua la rosea, il Milan risulta il club maggiormente in crescita tra quelli della top 50, a conferma del progetto di crescita sportiva e commerciale portato avanti nelle ultime stagioni e già tradottosi in un notevole incremento delle sponsorship. Secondo Brand Finance, la dirigenza rossonera sta sfruttando efficacemente l'eredità di uno dei club più rinomati al mondo, con una fan base globale che poche altre squadre possono vantare.