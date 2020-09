Milan-Bologna: gli eroi anti-CoVid_19 nei 1000 di San Siro

MILAN-BOLOGNA ULTIME NEWS – Lodevole iniziativa, questa sera, in occasione di Milan-Bologna, intrapresa dal club di Via Aldo Rossi. Visto che lo stadio di San Siro potrà essere riaperto al pubblico, fino al prossimo 7 ottobre, per un massimo di 1000 persone sugli spalti, il Milan ha scelto il criterio più meritevole per selezionarle.

Milan-Bologna: medici ed infermieri a San Siro

Come ricordato da ‘La Gazzetta dello Sport‘ questa mattina in edicola, infatti, per Milan-Bologna il Diavolo aprirà le porte di San Siro a medici ed infermieri che sono stati in prima linea, e che continuano ad esserlo, nella lotta contro la diffusione del CoVid_19 nel nostro Paese.

Milan-Bologna: chi sarà presente nei 1000 spettatori a San Siro

Naturalmente, a San Siro, stasera per Milan-Bologna ci sarà posto per sponsor e tesserati, così come successo già in altri stadi di Serie A, ma soprattutto per il personale medico e sanitario delle strutture lombarde. Il quadro, ha commentato la ‘rosea‘, sarà completato dai familiari dei giocatori, dagli affiliati selezionati dei Milan Club, dagli ospiti istituzionali e dagli ospiti di partner e sponsor della società rossonera.

Milan-Bologna: norme di comportamento per l’accesso a San Siro

Verrà misurata la temperatura a tutti e si potrà accedere a San Siro per assistere a Milan-Bologna soltanto se si indosserà correttamente una mascherina. I flussi di persone saranno regolati secondo la norma del distanziamento sociale. I 1000 spettatori previsti si accomoderanno nel Primo Anello Rosso, in posti numerati e ben spaziati tra di loro.

Inter-Milan con 15mila spettatori presenti sugli spalti?

Il piano del Governo è quello di arrivare ad una riapertura più robusta nei prossimi giorni, magari fino al 20% della capienza degli stadi. Pertanto, per il derby di Milano, Inter-Milan, di metà ottobre potrebbero esserci circa 15mila tifosi sugli spalti dello stadio di San Siro. LE PAROLE DI MISTER STEFANO PIOLI ALLA VIGILIA DI MILAN-BOLOGNA >>>