Milan-Bologna 0-0, la moviola: Theate-Giroud, poco per un rigore

Questa è la moviola di Milan-Bologna 0-0 , 'Monday Night' della 31^ giornata della Serie A 2021-2022 , secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Voto 6,5 all'arbitro dell'incontro, il signor Livio Marinelli di Tivoli, per aver tenuto il match sempre in controllo. Qui di seguito, quindi, gli episodi più importanti della sfida di 'San Siro'.

Al quarto d’ora, il rinvio in spaccata di Gary Medel in area bolognese sbatte sul gomito di Jerdy Schouten. Tocco accidentale con pallone in uscita dall’area, giusto far proseguire. Al 23’, altra protesta rossonera per un tocco di braccio dello stesso Medel (dopo che la palla prima gli colpisce la schiena) che si oppone in scivolata a un tiro di Brahim Díaz. Non punito giustamente l’intervento del difensore del Bologna, dopo il check in cuffia con Aleandro Di Paolo al V.A.R., perché il braccio ha la funzione di permettere l’appoggio del cileno sul terreno di gioco. Dopo aver graziato Michel Aebischer e Theo Hernández, il primo cartellino giallo del match (giusto) è per Mitchell Dijks che entra duro su Brahim Díaz a centrocampo.