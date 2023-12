Milan, 100 milioni in meno! Niente Champions e Mondiale per Club

'Tuttosport' in edicola questa mattina fa il punto sul Milan , dopo la vittoria contro il Newcastle e la qualificazione in Europa League. Un brodino, si legge, che non può certo compensare la voragine che apre la prematura uscita dalla Champions. Questo anche per i 130 milioni (bonus inclusi) investiti sul mercato per ridisegnare il centrocampo e, soprattutto, consegnare a Stefano Pioli un’alternativa qualificata a Leao (Okafor) e una fascia destra completamente nuova con Pulisic e Chukwueze.

Milan, niente Mondiale per Club

L’ultima campagna europea, si legge, ha portato in dote - sommando ai premi Uefa gli incassi da stadio - 127 milioni, mentre in questa stagione il dato si attesta a quota 60. Ma c’è di più perché l’uscita prematura dalla Champions toglie al Milan pure le porte per partecipare al nuovo Mondiale per Club ideato nella Fifa ai nastri di partenza nel 2025. Competizione che garantirà almeno 50 milioni di proventi extra alle partecipanti. Per il quotidiano, quindi, per il Milan ci saranno 100 milioni in meno per i conti futuri. I rossoneri devono puntare all'Europa League: una squadra che ha l’organico del Milan può ambire ad arrivare fino in fondo. LEGGI ANCHE: La bomba. “Conte al posto di Pioli”. La rivelazione sulla panchina del Milan