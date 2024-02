Milan, Biasin: "Giusto discutere Leao, ma ..."

"C’è chi ancora discute Leao. Ed è giusto, per carità. Ma, per cortesia, non attaccatelo per questioni caratteriali. Se proprio ha un problema non è relativo a 'quanto si impegna', semmai a 'dove si colloca sul campo'. È un micidiale esterno che, però, viene giudicato come una prima punta. Diventa vittima di chi giudica solo in base al numero dei gol. Parere perdibile e del tutto soggettivo. Se vuole avvicinare il numero dei grandi attaccanti… deve scegliere di fare l’attaccante". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Maxi-operazione per prendere Zirkzee: i dettagli >>>