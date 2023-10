Milan, Bennacer torna a Milanello: Pioli lo avrà a disposizione a gennaio

Nella giornata di ieri, esattamente 159 giorni dopo l'infortunio al ginocchio che lo ha costretto ad operarsi, Ismaël Bennacer è tornato a Milanello . L'algerino si appresta a vivere la sua quinta stagione in maglia rossonera, anche se il percorso per tornare a calcare il prato di San Siro è ancora lungo.

'La Gazzetta dello Sport', in edicola questa mattina, ha fatto il punto della situazione sul suo recupero. Come detto ieri il centrocampista rossonero è ritornato al Centro Sportivo di Carnago. Il programma della sua giornata prevedeva palestra e fisioterapia. I tempi sembrano essere ancora lunghi e per rivederlo correre in campo si dovrà aspettare il mese di gennaio.