Milan, Bennacer si ferma: Pioli costretto ad inventare il centrocampo

Ismaël Bennacer si è infortunato. Stefano Pioli, già in vista di Inter-Milan, ha una mediana da reinventare tra numeri e interpreti. Il punto

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan di Stefano Pioli dovrà rinunciare a Ismaël Bennacer in vista del derby contro l'Inter, in programma domenica 5 febbraio alle ore 20:45. Il centrocampista franco-algerino, infatti, si è fermato per un problema muscolare al bicipite femorale sinistro. Nei prossimi giorni sarà controllato nuovamente con esami strumentali specifici.

Bennacer k.o.: il Milan di Pioli spera di non perderlo a lungo — Ora il Milan di Pioli dovrà cercare di restare aggrappato al quarto posto in classifica senza una delle sue colonne. Il tecnico rossonero dovrebbe mettere mano al suo sistema di gioco, il 4-2-3-1, in favore di un assetto tattico più 'coperto', 4-3-3 o 4-3-1-2. Senza Bennacer, però, l'allenatore del Diavolo punterà tutto, logicamente, su Sandro Tonali in cabina di regia. Sarà importante capire chi giocherà da mezzala.

Nel derby Pioli andrà con Tonali, Pobega e Krunić — Pioli ha disposizione tre giocatori per due maglie: Rade Krunić, Tommaso Pobega e Aster Vranckx. Per Inter-Milan, la scelta sembra più indirizzata verso un ballottaggio tra i primi due, visto che il belga non è mai stato utilizzato finora con costanza da Pioli. Sarebbe una sorpresa, secondo il 'CorSport', vederlo titolare in uno dei match più importanti della stagione del diavolo. Per il derby, quindi, presumibile una mediana a tre Tonali-Pobega-Krunić.

Attenzione, però, perché Pioli potrebbe anche adattare un giocatore fuori ruolo (Alexis Saelemaekers? Brahim Díaz? Avrà una chance Yacine Adli?) per ovviare all'assenza di Bennacer qualora dovesse rivelarsi troppo lunga. Zaniolo, si riapre la pista Milan? Le ultime news di mercato >>>