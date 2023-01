Milan, grandina sul bagnato: Bennacer infortunato, salterà il derby

Ismaël Bennacer, fulcro del gioco del Milan, si è infortunato e, pertanto, sarà costretto a non giocare il derby contro l'Inter di domenica

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Ismaël Bennacer, centrocampista del Milan. Il quale, purtroppo, sarà costretto a saltare il derby di domenica prossima, 5 febbraio, in programma alle ore 20:45 a 'San Siro'. L'assenza del franco-algerino, classe 1997, dalla grande sfida contro l'Inter è la peggiore notizia che il Milan potesse avere per inaugurare la settimana in un momento dove, in casa rossonera, grandina sul bagnato.

Milan, Bennacer si è fatto male — Bennacer, infatti, si è infortunato nel corso dell'allenamento di sabato scorso, il giorno prima del naufragio del Milan contro il Sassuolo (2-5), partita alla quale l'ex Empoli non ha poi preso parte poiché squalificato per un turno in Serie A. La notizia, però, si è diffusa soltanto nella giornata di ieri. I primi esami ai quali Bennacer si è sottoposto hanno evidenziato un problema muscolare al bicipite femorale sinistro.

Out per il derby: attesi nuovi esami — Il giocatore sarà rivalutato con nuovi esami tra 4-5 giorni. In parole povere, proprio a ridosso di Inter-Milan il club rossonero avrà un quadro più chiaro delle condizioni di salute sul motore del suo centrocampo. L'auspicio del Diavolo è quello di riaverlo il prima possibile: la manovra del Diavolo, infatti, in mezzo al campo passa in questo periodo quasi unicamente dai suoi piedi.