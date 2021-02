Milan, Bennacer e Mandzukic: le possibili date del rientro / News

Milan, le ultime su Bennacer e Mandzukic

Nelle scorse settimane Stefano Pioli ha perso per infortunio Ismael Bennacer e Mario Mandzukic. L’algerino, titolare nel match d’andata contro la Stella Rossa, ha dovuto abbandonare il campo per un fastidio muscolare. Il croato, dopo lo stesso match, si è fermato e ha saltato i successivi impegni. Ma per quando è previsto il loro rientro? Per entrambi non è nulla di grave ma, secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’, non ci saranno contro la Roma. Possibile un rientro contro l’Udinese o contro il Verona. Novità di calciomercato per il Milan: si parla del nuovo Neymar >>>