Milan-Stella Rossa, Pioli: “Momento delicato. Su Mandzukic e Bennacer..”

Milan-Stella Rossa, le dichiarazioni di Pioli in conferenza

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Stella Rossa. La gara era valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Queste le dichiarazioni di Pioli pubblicate da Tuttomercatoweb.com.

Come fa a non essere preoccupato? “Nel corso di una stagione ci stanno momenti così, non è il nostro miglior momento. Abbiamo giocato una gara con poca precisione ma sempre determinati”.

Mandzukic e Bennacer? “Ne sapremo di più a inizio settimana prossima”.

Calo fisico del Milan? “Insistete tanto sul calo fisico ma i dati dicono che non è così, forse il calo è più mentale che fisico. Momento delicato della stagione”.

Giocatori meno cattivi di prima? Come Rebic? “E’ vero che un mese fa riuscivamo a sfruttare di più le occasioni, importante però è creare occasioni e anche stasera ci siamo riusciti”.

Per cambiare il trend negativo servono punti o il gioco? “Entrambe le cose, non ci dimentichiamo che qualificarci è stato importante. Per tornare a migliorare il gioco bisogna comandare le partite e avere fiducia nelle nostre qualità”.

