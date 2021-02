PAGELLE MILAN-STELLA ROSSA – La qualificazione agli Ottavi è forse una delle poche note positive in questo match. Dopo il vantaggio di Franck Kessie, la Stella Rossa trova il pareggio grazie ad un bel diagonale di Ben Nahouane. Nel secondo tempo diverse situazioni favorevoli, ma anche occasioni in cui si è rischiata la sconfitta. C’è bisogno di una svolta, il Milan non è più quello di qualche mese fa.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA