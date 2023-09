Milan, Abate su Bartesaghi: “Ha le qualità per mettere in difficoltà Pioli”

Il Milan ha vinto le ultime due gare di Serie A. In queste due partite ha giocato anche il giovane Davide Bartesaghi . Ne parla anche l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Non ha ancora compiuto 18 anni, si legge, ma ha già due presenze nel campionato italiano: Davide Bartesaghi , terzino sinistro che Pioli ha promosso dalla Primavera al suo Milan , ha aggiunto minuti a Cagliari, dopo il debutto col Verona. Ne ha parlato anche l'allenatore della Primavera rossonera Ignazio Abate. Ecco le sue parole.

«Ha emozionato anche me. Ora arriverà il difficile: lo guarderanno con occhi diversi, deve continuare a lavorare con umiltà. Ha le qualità per mettere in difficoltà Pioli».