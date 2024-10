Vocalelli: “Milan, una volta c’erano Baresi e Maldini. Manca nucleo italiano”

Mancanza di spirito italiano

"Ma tra i "problemi" del Milan di oggi c'è anche quello che in maniera plastica, concreta, si è manifestato in Nazionale. La mancanza di un nucleo di calciatori italiani che sappia interpretare il momento, esaltarsi nel senso di appartenenza. È stato così ai tempi di Sacchi e Capello, quando Baresi, Maldini e tutti gli altri, rappresentavano non solo l'anima della squadra in campo, ma anche una guida nello spogliatoio. Insomma, non aver visto neanche un milanista tra i sedici azzurri non è sicuramente l'unico motivo per poter decifrare certi alti e bassi, ma è un particolare di cui tener conto".