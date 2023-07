Milan e Banco BPM, domani il rinnovo della partnership per i rossoneri

In un campionato competitivo come la Serie A è necessario avere accesso a più fondi possibili per mantenere il passo delle altre squadre. Per questo motivo ogni giorno si cercano delle partnership con le quali stipulare accordi. Puntando a confermare quelle già esistenti. Come quella tra il Milan e banco BPM: domani, martedì 18 luglio, arriverà il rinnovo del contratto.