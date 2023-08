Milan, rossoneri pronti con un nuovo attacco: ci sono i vice Giroud

Ecco come cambierà l'attacco del Milan a seguito dei nuovi innesti offensivi nella squadra di Pioli per sostenere l'unica punta Giroud

Sono settimane calde queste ultime, infatti il campionato di Serie A 2023-2024 è quasi alle griglie di partenza e le squadre stanno comprando gli ultimi giocatori prima di darsi guerra sul rettangolo di gioco. In particolare il Diavolo inizierà il campionato contro il Bologna. Il tecnico Stefano Pioli deve testare le varie combinazioni tra i suoi nuovi giocatori per trovare l'intesa vincente. Se infatti l'unico punto fermo del Milan sembra essere Oliver Giroud.

Il francese sarà il punto di riferimento offensivo indiscusso della squadra di cui è diventato anche leader. Gli altri giocatori che comporranno la formazione titolare invece, come riportato anche da tuttosport, rimangono in dubbio. Tra questi vi sono i due attaccanti Noah Okafor e Lorenzo Colombo. Il primo, spesso utilizzato come ala d'attacco al Salisburgo, è stato acquistato per essere il vice Giroud, mentre il secondo è di ritorno a seguito di due anni e mezzo in prestito tra Cremonese, Spal e Lecce.