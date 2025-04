Milan-Atalanta, tutto quello che c'è da sapere. Su DS e allenatore ...

Tanto spazio concesso a Milan-Atalanta sui quotidiani, sportivi e non, in edicola nella mattina di oggi, domenica 20 aprile 2025. Non potrebbe essere altrimenti perché, nonostante la concomitanza della partita con la festività di Pasqua, si tratta di un momento troppo importante per i rossoneri di Sérgio Conceição. Nel presente e per il futuro. Vediamo ora insieme le notizie più significative della sfida contro gli orobici di Gian Piero Gasperini finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA