Milan-Atalanta, Pioli cerca i gol della coppia Leao-Hernandez

Milan-Atalanta, serve la fascia sinistra

Theo Hernandez, si legge, non segna dal 5 novembre, Leao dal 14 gennaio. A Pioli serve il tandem mancino per svoltare. L'anno scorso, a questo punto della stagione, il francese era già a quattro gol. Ora è fermo a due. Contro l'Atalanta potrebbe sbloccarsi, ricordando quanto fatto lo scorso anno: il famoso gol in coast to coast. L'anno scorso ha siglato 5 reti e sfornato 10 assist, ma da gennaio a maggio è andato a segno una sola volta, proprio contro la Dea.