Milan-Atalanta, Ordine: 'Deficit inquietante. L'aspetto più sconfortante...'

"Per i rossoneri è l’ennesima sconfitta domestica a dimostrazione che non è solo questione di sistema di gioco ma di idee e di organizzazione collettiva, questa sconosciuta per il team di Sergio Conceicao". Così Franco Ordine, giornalista, parla di Milan-Atalanta 0-1 facendo il punto sulla stagione dei rossoneri e di Conceicao. Il suo parere a 'Il Giornale': "La prima volta che durante la ripresa, il Milan mette il naso nella metà campo dell’Atalanta, viene sorpreso fuori posizione, specie in difesa e paga pegno. Ma quello che resta un deficit inquietante è la prova scheletrica del primo tempo milanista: zero tiri in porta, qualche lancio da dietro per lo scatto di Leao, e nient’altro".