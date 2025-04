Milan, Ordine sicuro: “Per me il prossimo tecnico rossonero sarà Allegri”

Milan, Ordine vota Allegri e rivela: "Sarà il prossimo tecnico dei rossoneri"

"Il mio pronostico sul probabile valzer di panchine che interesserà le società del campionato italiano di Serie A? Io sono convinto che Antonio Conte a giugno non si muoverà da Napoli. Per quello che concerne le altre panchine, Stefano Pioli prenderà il posto di Claudio Ranieri a Roma. Alla Juventus resterà Igor Tudor soprattutto se l'allenatore croato raggiungerà la qualificazione alla prossima edizione della Champions League e disputerà anche una buona Coppa del mondo per club. Infine sul Milan: per me sarà Massimiliano Allegri il prossimo tecnico".