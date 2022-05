Milan-Atalanta 2-0, Krunic: “Diamo sempre il massimo” | Serie A News

Rade Krunic, centrocampista rossonero, ha parlato al termine di Milan-Atalanta 2-0 nel post-partita di 'San Siro'. Le sue dichiarazioni

Daniele Triolo

Rade Krunic, centrocampista rossonero, ha parlato al termine di Milan-Atalanta, partita della 37^ giornata della Serie A 2021-2022, terminata 2-0 per il Diavolo di Stefano Pioli. Le dichiarazioni di Krunic sono state riportate, tra i quotidiani sportivi oggi in edicola, dal 'Corriere dello Sport'.

"L'immagine più bella è il gol di Theo Hernández, ma il mio è stato un intervento importante - ha detto Krunic dopo Milan-Atalanta in relazione alla sua chiusura su Jérémie Boga che ha avviato l'azione del raddoppio rossonero -. Penso che anche questi interventi diano una spinta in più alla squadra. Do sempre il massimo? Tutti lo fanno quando vengono chiamati in causa. Siamo pronti a fare qualsiasi sacrificio per la squadra».

L'ex centrocampista dell'Empoli, tornato titolare in queste ultime gare, si sta facendo valere all'interno dell'organico di mister Pioli nonostante non sia una prima scelta. "Sono sempre disponibile. Di qualsiasi cosa c'è bisogno, giocare 1, 30 o 95 minuti, non mi importa», ha detto Krunic nel post-partita di Milan-Atalanta.

Ora, però, manca ancora almeno un punto per tornare a vincere lo Scudetto dopo undici anni di digiuno forzato. "Bisogna vincere, questa è la cosa più importante per me e per i miei compagni", ha concluso il numero 33 del Diavolo. Milan, duello con Juve e Inter per un talento: le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI