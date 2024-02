Paolo Condò, giornalista sportivo, ha parlato sul quotidiano 'Repubblica' oggi in edicola di Rafael Leao , attaccante portoghese del Diavolo, alla luce della sua prestazione di ieri in Milan-Atalanta 1-1 . Partita, quella della 26^ giornata della Serie A 2023-2024 , in cui il numero 10 rossonero è stato autore di un gol meraviglioso.

"La fine del lungo digiuno ispira al portoghese una prestazione di livello assoluto. Degna degli Mbappé e dei Vinicius per intenderci. Di quelle che ti fan dire 'se giocasse sempre così'. Ma non è sufficiente per avere ragione dell’Atalanta, che costruisce su un rigorino - quelli che Mourinho definisce “moderni” - una partita difensiva per lei insolita, ma ben fatta", ha spiegato Condò. LEGGI ANCHE: Capello promuove il Milan e loda le qualità di Leao: il suo encomio sul portoghese >>>