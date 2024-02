Milan-Atalanta, Ordine: “De Ketelaere ha perso ogni duello, prestazione…”

Si legge: "A San Siro Charles De Ketelaere rimane per un tempo solo a sostenere il confronto a distanza con Leao e nell’intervallo deve andare sotto la doccia per la decisione di Gasperini di sostituirlo con Lookman. Non vince un solo duello con Thiaw che non ha tra l’altro fama di secondino affidabile, perde anche qualche "spalla a spalla" e alla fine si ritira con un modesto "non giudicabile". LEGGI ANCHE: Capello promuove il Milan e loda le qualità di Leao: il suo encomio sul portoghese >>>