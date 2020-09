Milan, assalto Champions nel segno della continuità: il punto

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina, parlando del Milan, ha sottolineato come la squadra rossonera, rifiorita nel 2020 dopo il lockdown, sia pronta ad iniziare la stagione 2020-2021 nel segno della continuità.

Milan, sono rimasti tutti i protagonisti chiave del 2020

Sono rimasti, infatti, Paolo Maldini in dirigenza, Stefano Pioli in panchina ed i cannonieri Zlatan Ibrahimović ed Ante Rebić in campo. Grazie alla conferma di tutti questi interpreti fondamentali, il Milan ricomincia a giocare ora con l’obiettivo, dichiarato, di tornare in Champions League.

Milan, è arrivato Tonali a centrocampo

Vuole farlo attraverso i protagonisti della sua rinascita e le proprie linee di gioco. Il Diavolo, ha commentato la ‘rosea‘, ha arricchito oltretutto la propria mediana con il gioiello Sandro Tonali, prelevato dal Brescia, vero e proprio colpo di mercato. Con un terzino destro, un difensore centrale ed un centravanti di scorta in più sarebbe una squadra davvero completa.

Che feeling tra Gazidis, Maldini e Pioli

Tra Ivan Gazidis, amministratore delegato del club di Via Aldo Rossi e gli stessi Maldini e Pioli, inoltre, sembra esserci un feeling mai visto prima. Il primo impegno dei rossoneri nella nuova Serie A sarà lunedì 21 settembre, alle ore 20:45, a San Siro. Si disputerà Milan-Bologna.

Milan-Bologna, Mihajlović senza Medel e con brutte statistiche

A Siniša Mihajlović, ex tecnico rossonero, mancherà Gary Medel, fondamentale nelle gare in trasferta. I felsinei si presenteranno al ‘Giuseppe Meazza‘ con una singolare ma inquietante statistica. Nelle ultime 33 gare hanno sempre incassato almeno un gol.

Milan, sarà finalmente la stagione della rinascita?

I rossoneri, dunque, sperano di poter fare bottino pieno per iniziare al meglio la nuova annata. Quella che, nelle intenzioni di tutti, dovrà giocoforza essere quella della definitiva rinascita del Diavolo. INTANTO C’È CHI PENSA CHE FEDERICO CHIESA SIA AD UN PASSO DAL TRASFERIMENTO IN ROSSONERO >>>