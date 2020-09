Sabatini: “Chiesa al Milan? C’è qualcosa con la Fiorentina, vi spiego”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il Milan lavora sul mercato senza sosta, e gli affari potrebbero non essere finiti. Si lavora con la Fiorentina per almeno due o tre giocatori. Pezzella e/o Milenkovic per la difesa, ma il nome più caldo e che fa sognare i tifosi del Milan è quello di Federico Chiesa. Le parole di Sandro Sabatini, noto giornalista, ai microfoni di Tutti Convocati, rubrica di Radio 24.

“Credo che ci sia qualcosa tra Milan e Fiorentina, anche perchè c’è di mezzo Pioli. Credo che i conti, così, però non tornino. Se arrivasse Chiesa sarebbe un mercato bellissimo per i rossoneri. Da entusiasmo puro per i tifosi”.

Il nome di Chiesa sarebbe una richiesta precisa di Pioli per rinforzare la squadra rossonera nella prossima stagione. Ed effettivamente proprio a destra il Milan ha carenze, con Saelemaekers e Castillejo non particolarmente decisivi e incisivi.

Commisso ha praticamente annunciato il suo addio: “Gli ho dato il via libera“, ha riferito il presidente Viola. Quale sarà il futuro di Chiesa? Il Milan sogna!

CALCIOMERCATO MILAN – LE NOVITA’ DELL’ULTIM’ORA >>>