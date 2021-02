Milan, ancora fermo Bennacer: ecco come sta l’algerino | News

Milan, stagione disgraziata per Bennacer

Ismaël Bennacer, centrocampista del Milan, è ancora fermo ai box. Il giocatore, come si ricorderà, si è infortunato giovedì scorso, in occasione di Stella Rossa-Milan 2-2, gara d’andata dei sedicesimi di finale di Europa League.

Come riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, Bennacer è alle prese con un irrigidimento del muscolo tendineo del flessore destro e continua a lavorare per recuperare. Lo staff medico del Milan lo valuta giorno per giorno.

Stagione disgraziata, dunque, questa per il numero 4 rossonero. Fin qui, in stagione, Bennacer ha totalizzato 20 presenze tra Serie A (11), Europa League (6) e Coppa Italia (3), per un totale di 1.304 minuti trascorsi sul terreno di gioco.

