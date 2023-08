Milan, rivoluzione totale: più muscoli ed alternative a Leao

Come riportato dal Corriere della Sera, gli esterni d'attacco tra cui Christian Pulisic e Samuel Chukwueze potrebbero rappresentare delle carte fondamentali per l'esito finale del match e dare una mano al tecnico parmigiano.

Il centrocampo del Milan sembra fatto e finito, ma non sono dello stesso avviso i dirigenti rossoneri. Nel mirino del Diavolo difatti è presente anche il centrocampista del Bologna Nicolas Dominguez come riportato dal Corriere della Sera.

Nel calciomercato del club lombardo è da definire il futuro di Rade Krunic, uno dei pupilli di Stefano Pioli, per la sua duttilità tattica. Se il bosniaco dovesse andare via, ci sono delle possibilità per l'acquisto del classe '98 dalla squadra emiliana. Lukaku-Milan, non è finita: le indiscrezioni >>>