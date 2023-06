Milan, Agresti: “Impossibile rifiutare l’offerta per Tonali”

"Diventa difficile, quasi impossibile pensare che il Milan potesse rinunciare ai settanta, forse ottanta milioni che il Newcastle verserà per Tonali. Anche perché l’offerta al club è stata accompagnata da una proposta altrettanto clamorosa al ragazzo: otto milioni più bonus a stagione per sei anni. Un ingaggio che il club rossonero non avrebbe nemmeno potuto avvicinare e che il centrocampista, comprensibilmente, avrebbe magari reclamato: perché non mi cedete e mi impedite di guadagnare tutto quel denaro? Il rifiuto avrebbe soddisfatto i tifosi, ma solo loro, e il Milan si sarebbe trovato nudo: senza denaro, sicuramente, e forse anche con un calciatore fondamentale insoddisfatto per avere dovuto rinunciare a quel salario".