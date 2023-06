Calciomercato Milan – Passi per Güler. Frattesi un’opzione | PM NEWS

Calciomercato Milan, le ultime su Güler e Frattesi

Sono di questi ultimi giorni i rumor su un possibile interessamento del Milan in questo calciomercato per Arda Güler. La stella turca sarebbe contesa da molti club in Europa. Secondo quanto ci risulta il Milan si è mosso in modo importante per il talento classe 2005 del Fenerbahçe. Ci sono al momento valutazioni con il procuratore e la famiglia. La situazione è complessa date le molte componenti in gioco.