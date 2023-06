Manca l'ultimo passo per la definizione della trattativa tra Milan e il Newcastle per il trasferimento di Sandro Tonali

Secondo quanto ci risulta, la trattativa tra il Milan e il Newcastle per Sandro Tonali non sarebbe ancora del tutto chiusa. Si stanno aspettando gli ultimi rilanci Il calciatore e il club inglese hanno raggiunto l'accordo per una cifra vicina ai 8 milioni più di due di bonus. Per il Milan circa 80 milioni di euro. LEGGI ANCHE - Calciomercato Milan, possibile sfida con la Juventus per un prospetto