Milan, Adli resterà: ora ha sei mesi per conquistare tutti

Svolta per Adli, che sembrava destinato a lasciare il Milan in prestito, ma che rimarrà in rossonero. Poi si deciderà la prossima estate.

Stefano Bressi

Il calciomercato inizierà ufficialmente tra poco meno di dieci giorni e Yacine Adli sembrava poterne essere partecipe, ma in casa Milan le cose sono cambiate. I rossoneri stavano pensando di lasciarlo partire in prestito, ma al momento la sensazione è che si voglia trattenere fino a giugno per poi fare altre valutazioni. I primi mesi in rossonero non sono stati dei migliori, più per lo scarso impiego che per demeriti veri e propri. La speranza è che nel prossimo semestre possa riprendersi quanto lasciato per strada. Se funzionerà, il Milan si ritroverà con un giovane talento, altrimenti si prenderanno altre decisioni, con un probabile prestito.

Di certo la dirigenza milanista è ancora convinta delle potenzialità di Adli, pagato due estati fa, ma arrivato in rossonero solo la scorsa. I giovani però vanno aspettati, si sa. L'attesa può anche allungarsi se la concorrenza è agguerrita e gli spazi per mettersi in mostra limitati. Oltre a Charles De Ketelaere, belga classe 2001 e stella ancora non nata della squadra, ci sono Brahim Diaz e Rade Krunic, spagnolo classe 1999 e bosniaco classe 1993. Entrambi sono da anni alla corte di Stefano Pioli, sottolinea , e il tecnico si fida di loro. Però ad Adli è stata data effettivamente poca fiducia o, meglio, poco spazio. Ma nei prossimi mesi le cose possono cambiare.

Le sensazioni sono positive e questi mesi di lavoro senza partite possono essere stati utili. Il francese classe 2000 ha giocato altre amichevoli molto bene, così come aveva fatto in estate. Bisogna capire se basterà davvero per creare dei dubbi a Pioli, che comunque ne ha sempre parlato molto bene. Nelle rotazioni può tornare utile, soprattutto in caso di cambio modulo, potendo fare anche la mezzala.

Ciò che è cambiato rispetto a prima è che se Adli avesse chiesto un prestito per giocare di più il Milan lo avrebbe probabilmente accolto favorevolmente. Ora, invece, i rossoneri hanno in mente di sfruttare al massimo tutte le risorse a disposizione per questa seconda parte di campionato in cui si giocherà tantissimo e tante partite importanti. Ora spetta ad Adli mettersi in mostra nelle partite che contano. Intanto arriva l'annuncio sul ritorno di Kessie in rossonero >>>